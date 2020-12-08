Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk kanalında katıldığı bir canlı yayın programında rahatsızlanarak yayından ayrıldı. Gelen son bilgilere göre Ceyhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldüğü bildirildi.

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın sağlık durumuna ilişkin son durumu bildirdi. Canlı yayına bağlanan Canova, 'Sağlık durumu şu an gayet iyi, gayet de sakindi' bilgisini paylaştı.

Canlı yayında paylaşılan son duruma göre Ceyhan'ın bir mide rahatsızlığı geçirdiği, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde müşayede altında tutulduğu bildirildi.

Programın katılımcılarından Hulki Cevizoğlu, yayın öncesi Mehmet Ceyhan'ın kendini çok iyi hissetmediğini, Cevizoğlu'na kronik mide rahatsızlığı bulunduğunu söylediğini açıkladı.