Prof. Dr. Haluk Aydın Topaloğlu: SMA ilaçlarında esas konu maliyet değil

SMA'lı çocukların durumu son günlerdeki sosyal medya kampanyasıyla tekrar gündeme geldi.

Hastalıkla ilgili gündeme gelen iddiaları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları aynı zamanda çocuk nörolojisi uzmanı Prof. Dr. Haluk Aydın Topaloğlu'na sorduk.

Topaloğlu 2,5 milyon dolarlık fiyatıyla gündeme gelen ve SMA hastalığını neredeyse tamamen önlediği söylenen, patenti dünya ilaç tekeli Novartis'te olan Zolgensma ilacının sadece çok erken tanılarda uygulanabileceğini, bunda da sonuç alabileceğini söylüyor. Bu ilacın henüz 6 ayını doldurmamış SMA Tip 1 vakalarına uygulanırsa sonuç alınabileceğini söyleyen Topaloğlu, bunun dışındaki hastalar için bu ilacın geçerli olmadığını söylüyor.

Halihazırda SGK'nın ücretsiz uyguladığı Spinraza ilacının tedavi sürecinin de hayli maliyetli olduğunu, şu anda 1000'e yakın çocuğun bu şekildeki tedavisinin çeşitli merkezlerde devam ettiğini söyleyen Topaloğlu, Sağlık Bakanlığı açısından meselenin ilaç maliyeti olmadığını düşündüğünü söylüyor.

Ancak Topaloğlu'na göre burada önemli olan sürecin hızlandırılması. Gen tedavisi konusunda FDA (ABD Gıda ve İlaç Dairesi) ve EMA'nın (Avrupa İlaç Ajansı) Zolgensma ile tedaviyi tanımasının hemen Türkiye'nin de uygulamaya alması gerektiğini anlamına gelmediğini, Türkiye'nin kendi inceleme sonuçlarına ulaşması gerektiğini söyleyen Topaloğlu, örneğin İngiltere'nin Spinraza'ya Avrupa'dan 1,5 yıl sonra onay verdiğini söyledi.

Ancak çocukların gen tedavisi konusunda çok kısıtlı bir zamanı olduğunu, her geçen gün bu şanslarının azaldığını, bazı çocukların bu şansı kaybettiğini söyleyen Topaloğlu, Türkiye'nin gen tedavisi uygulayan Zolgensma ilacı konusunda sonuca varması ve bu doğrultuda adım atması gerektiğini söylüyor.

Prof. Dr. Haluk Aydın Topaloğlu kimdir?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1978’de mezun oldu. 1982’de aynı kurumdan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlığını aldı. 1989’da doçent, 1996’da profesör oldu.

1984-1985’te Calgary, Kanada’da yan dal eğitimi aldı. 1990, 1994-1995’te Londra, İngiltere’de ve 1998-2000 yıllarında Bethesda, ABD’de Ulusal Sağlık Enstitüsünde araştırma gruplarında yer aldı.

1997 Bayındır Hastanesi, 2002 Hacettepe Üniversitesi ve 2003 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştıma Kurumu (TUBİTAK) Bilim ödüllerinin sahibidir. 2015 yılında İtalyan Gaetano Conte Akademisi Klinik Araştırma ödülü kazandı. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asli üyesidir.

2002’den beri Dünya Kas Cemiyeti’nin (WMS) Genel Sekreterliği’ni yapmaktadır. Dünya Çocuk Nörolojisi Birliği (ICNA), Infantile Seizure Soicety (ISS) ve Mediterranean Society of Myology (MSM) kuruluşlarında yönetim kurulu üyesidir.

İlgi alanları arasında çocukluk yaş grubunda nöromusküler hastalıklar, nörogenetik ve gelişimsel nörolojik sorunlar bulunmaktadır.