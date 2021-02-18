Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu

83 yaşında hayatını kaybeden Psikolog-Yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölüm sebebi "Aort damarı yırtılması" olarak belirlendi.

İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, Adli Tabip raporunda Cüceloğlu'nun ölüm sebebi "Aort damarı yırtılması" olarak belirtildi.

Cüceloğlu, dün, İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında, evi gösteren güvenlik kamerası kayıtlarının inceleneceği belirtilmişti.

Olay yerinde ilk ifadesi alınan Yıldız Cüceloğlu’nun, eşinin hiçbir sağlık sorunu olmadığını söyledi. Cüceloğlu ayrıca eşinin cansız bedenini bulan yardımcılarının da yıllardır yanlarında olduğunu ve kendisine çok güvendiğini söylediği öğrenildi.