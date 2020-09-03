Prof. Dr. Cankurtaran: Ankara Wuhan oldu, sokağa çıkma yasağı gelmeli

Hacettepe Üniversitesi’nden iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran, kişisel sosyal medya hesabından Ankara’daki duruma ilişkin yaptığı paylaşımda “Ankara Wuhan oldu. 10-14 gün sokağa çıkma yasağı gelmeli” dedi.

Cankurtaran, “Halkın inisiyatifine bırakmak yanlış” uyarısında da bulundu.

Cankurtaran Twitter’dan yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

“Ankara Wuhan oldu. 10-14 gün sokağa çıkma yasağı gelmeli. Ankara sağlık kapasitesi aşabilir. Artık hasta yatıracak yoğun bakım zorlaşıyor. Kapalı her hastane açılmalı. Özel yoğun bakımlar pandemi için açılmalı. Halkın inisiyatifine bırakmak yanlış.”

Ankara Wuhan oldu. 10-14 gün sokağa çıkma yasağı gelmeli. Ankara sağlık kapasitesi aşabilir. Artık hasta yatıracak yoğunbakım zorlaşıyor. Kapalı her hastane açılmalı. Özel yoğunbakımlar pandemi için açılmalı. Halkın insiyatifine bırakmak yanlış. #ankara #COVID19 #COVID — Prof.Dr.Mustafa Cankurtaran (@mustafacankur73) September 2, 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün Bilim Kurulu toplantısının ardından “'Şu an Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda'' demişti.

Sağlık emekçileri ve meslek odaları da bir süredir Ankara'ya ilişkin uyarılarda bulunuyordu.