Prof. Ceyhan: Bodrum'dakilere bakıyorum, 50 kişinin 40'ında maske yok

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Covid-19 salgınıyla ilgili olarak uyarılarda bulundu. Ceyhan, "Bodrum’dakilere bakıyorum. Elli kişiyle karşılaştığımda, 40’ında maske yok. Geri kalan 10’unun maskesi ise düzgün takılmamış. Sosyal mesafe kurallarına uyulmuyor. Vatandaşlar da işletmeler de uymuyor" dedi.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, yeni tip koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ile konuştu.

Beş riskli aktivite

1) İnsanların bulundukları şehirden başka yere gitmesi: Gidişler genelde büyük şehirlerden küçük yerleşim yerlerine oluyor. Yani virüsün yoğun olduğu illerden daha az olanlara. Tabii Güneydoğu Bölgesi hariç. Güneydoğu’da şu an salgın yoğun. Peki bu yerleşim yerlerine nasıl ve hangi araçla gitmeliler? En güveniliri kendi araçlarını tercih etmeleri. Mola verdikleri yerlerde, kısa sürede ihtiyaçları gidersinler. Virüsün miktarı ve virüsle temas süresi önemli. Yemeklerini kalabalık yerlerde yemesinler. Otobüs ya da uçakta pencere kenarını tercih etsinler.

2) Bayram namazı: Bayram namazını açık alanda, sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske ile kılsınlar. Kapalı alanda kılmaya mecburlarsa, mesafeye mutlaka dikkat etsinler. Yüksek sesle konuşmasınlar. Yüksek sesle konuşmak, bulaş riskini on kat arttırıyor. Cami çıkışlarında toplu bayramlaşmadan kaçınmak gerekir.

3) Kurban kesimi: Virüs hayvanlardan bulaşmaz. Ancak insandan insana bulaşır. Bayram namazından hemen sonra kurban kesimi için yığılma olmamalı. Kurban kesimi dört güne yayılarak yapılmalı. Sosyal mesafe ve maske kurallarına mutlaka uyulmalı. Diyelim ki kurbanı kesende virüs var, diyelim ki keserken hapşırdı. Evde bıçağı, elimizi yıkamak gerekiyor. Sadece Kovid-19 için değil başka hastalıklar açısından da çiğ ete değdikten sonra el normalde mutlaka yıkanmalı.

4) Toplu taşıma araçlarının kullanımı: Bayramlaşma ziyaretleri mutlaka dört güne yayılmalı. Toplu taşıma araçları kalabalık olmamalı.

5) Bayramlaşma: İdeali yaşlılarımızın, risk grubundaki yakınlarımızın bayramını telefonla kutlamak. Mutlaka gidilecekse kalabalık olmamalı, açık havada bayramlaşma tercih edilmeli. Sosyal mesafe ve maske kuralına mutlaka uyulmalı. Yani öpüşmek, el öpmek, sarılmak yok. Bayram ikramları, ortadan yenecek şekilde olmamalı. Küçüklere harçlık verilecekse zarf içinde verilmeli. Eller yıkanmalı. Büyüklerimizin evinden ayrılmadan önce ellerimizi değdiğimiz yerleri alkollü mendil ya da dezenfektan ile temizlemeliyiz.

Bodrum ve sahillere uyarı

Sadece bayram ziyaretleri değil, tatildekilerin de dikkat etmesi gereken kurallar var. Ancak bu kurallar unutulmuşa benziyor. Mehmet Hoca’ya tatilde gördüğüm manzaraları anlattım. Bırakın sosyal mesafeyi, buluştuklarında, birbirlerini yanaklarından öpen insanlar var. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan bayram nedeniyle iyice kalabalıklaşan Bodrum’dan örnek verdi: 'Bodrum’dakilere bakıyorum. Elli kişiyle karşılaştığımda, 40’ında maske yok. Geri kalan 10’unun maskesi ise düzgün takılmamış. Sosyal mesafe kurallarına uyulmuyor. Vatandaşlar da işletmeler de uymuyor. Turistler de geliyor, gelecek. Onlar da rahat davranırsa ortaya iyi bir sonuç çıkmaz.'

Açık havada bir şey olmaz mı?

Peki bu rahatlık açık havada bulunmaktan kaynaklanıyor olabilir mi? Açık havada bir şey olmaz mı? Mehmet Hoca açık havada virüsün bulaşma oranının 19 kat daha düşük olduğunu söyledi. Ancak önemli bir uyarıda bulundu: 'Açık alanlarda ortaya çıkmış çok sayıda vaka gördük. Açık havada yapılan nişanlar, askere uğurlama törenleri gibi. Mesafe bir buçuk metrenin altına indiyse, maske de takmadıysanız virüs açık alan-kapalı alan dinlemez.'

Havadan, karadan, denizden 24 saat denetim başladı

Arife gününden itibaren Bodrum’da havadan, karadan, denizden yapılan denetimler 24 saate çıkarıldı. Karadan İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin Torba uygulama noktasından asayiş ve trafik uygulamalarının aralıksız 4 gün boyunca devam edeceği öğrenildi. Polis ve jandarma bölgelerinde motorize ekipler devriye görevi yaparak vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunulacağı öğrenildi. Havadan ise polis helikopteri trafiği tehlikeye sokan ve kurallara uymayan sürücüleri gün boyu takip edecek. Bodrum’un mavi sularından yatlarıyla tatil yapanları ise Sahil Güvenlik ekipleri 24 saat denizde devriye atarak güvenliğini sağlayacak.

Bodrum rekora koşuyor: 12 saatte 40 bin, 4 günde 151 bin araç giriş yaptı

Kurban Bayramını fırsat bilen binlerce yerli turist Bodrum’a akın akın gelmeyi sürdürürken, Bodrum girişinde bulunan Torba uygulama noktasından trafik ve asayiş uygulamaları aralıksız sürmeye devam ediyor. Pazartesi gününden itibaren artan trafik yoğunluğu arife günü 12 saatte 40 bin aracın girmesiyle yılın rekorunu kırdı. 29 Temmuz’da 35 bin araç ilçeye giriş yaparken, 28 Temmuz günüde ise 28 bin araç, 27 Temmuz’da ise 25 bin aracın girdiği öğrenildi. 26 Temmuz günü ise 23 bin araç ilçeye giriş yaptı. 27 Temmuz Pazartesi gününden itibaren Bodrum’a giren araç sayısı 151 bini geçti.

4 katı trafik oluştu

İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu trafiğin 4 katına çıktığını ifade ederek, “Yoğunluk bayram öncesi ve bayram arasında bakacak olursanız yaklaşık 4 kat bir artış var araç trafiğinde. Bunu çok anormal bir artış olarak değerlendirmiyoruz. Bölgemizin coğrafi durumu insanımızın bayram tatilini geçirmekle ilgili düşüncelerini göz önüne alacak olursak normal bir trafiğimiz var. Bununla ilgili de tedbirlerimizi en üst düzeyde aldık. İnşallah çok büyük bir sorun yaşamadan, bayramımızı mutlu, huzurlu bir şekilde geçireceğiz. Jandarma Genel Komutan Yardımcımız da geldi. Trafikle ilgili alınan tedbirleri yerinde denetledi. Vatandaşlarımıza iyi dilekleriyle bayram kutlamalarını yaptı” ifadelerini kullandı.