Prof. Ahmet Erman Akbulut Covid-19'dan yaşamını yitirdi

Geçtiğimiz Temmuz ayında görevden uzaklaştırılan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi (THK) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Akbulut, bir süredir Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (GATA) tedavi görüyordu.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Kurulu, Temmuz ayında Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyeti'nin iddiaları nedeniyle başlatılan inceleme sonunda Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut'un görevden uzaklaştırılmasına karar vermişti.
TSK’den albay rütbesiyle emekli olan Akbulut, uzun yıllar GATA’da diş hekimliği yapmıştı.