Premier Lig, sezonun son iki maçına sınırlı sayıda ev sahibi takım taraftarının alınacağını açıkladı.
İngiltere'de günlük vaka sayıları 2 bin civarında seyrediyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Aslı İnanmışık
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Premier Lig'de son iki maça seyirci alınması kararı
İngiltere Premier Ligi'nde sezonun son iki maçına sınırlı sayıda seyirci alınacağı açıklandı.
Haber Merkezi
Premier Lig, sezonun son iki maçına sınırlı sayıda ev sahibi takım taraftarının alınacağını açıkladı.
İngiltere'de günlük vaka sayıları 2 bin civarında seyrediyor.