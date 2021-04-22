Prag, Rusya'dan diplomatlarını azaltmasını talep etti

Çek Dışişleri Bakanlığı'na göre, Moskova'daki Çek büyükelçiliğindeki beş diplomat ve 19 teknik çalışana kıyasla şu anda Prag'daki Rus büyükelçiliğinde 27 diplomat ve 67 teknik personel bulunuyor.

Çekya Dışişleri Bakanı Jakub Kulhánek Perşembe günü gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'dan Prag'daki büyükelçiliğindeki diplomat sayısını Moskova büyükelçiliğindeki Çek çalışan sayısına eşit olacak şekilde azaltmasını talep etti.

Kulhánek şöyle konuştu:

"Prag'daki Rus büyükelçiliğindeki diplomat sayısını Moskova'daki büyükelçiliğimizdeki personel sayımızla aynı olacak şekilde azaltacağız. Karar bugün yürürlüğe girdi. Rusya'ya personelini geri çağırması için Mayıs ayı sonuna kadar süre verildi."

Moskova'nın 18 Rus diplomatın Prag'dan sınır dışı edilmesine cevaben Çek büyükelçiliği 20 çalışanını istenmeyen kişi ilan etmişti.

Prag, Moskova'nın Çekya'nın doğusundaki Vrbetice köyündeki 2014 mühimmat deposu patlamasına karıştığını iddia ediyor.

17 Nisan'da Çek makamları, "Rusya’nın SVR ve GRU istihbarat teşkilatlarının memurları" olduğu öne sürülen Prag'daki Rus büyükelçiliğinin 18 çalışanının ihraç edildiğini duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı bu harekete şiddetle karşı çıktı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Perşembe bugün verdiği bir demeçte "Çek diplomatlar manevra yapmaya karar verdi. Görünüşe göre, dün Dışişleri Bakanlığı'nın Çek Büyükelçisi ile görüşmeye devam edeceği yönündeki açıklamalarımızı duyduktan sonra, bu görüşmeden önce Prag'daki büyükelçimizle görüşmeye karar verdiler." demişti. Zaharova "Önemli olan Prag'ın manevra yapmaya çalışırken burnunu çekmemesi," diye ekledi.

Dün Kulhánek Rusya'nın, Çekya Büyükelçisi Alexander Zmeyevskiy'e verdiği notada Rusya'dan 18 Çekya büyükelçilik çalışanını geri alması aksi takdirde Perşembe günü Türkiye saatiyle 13.00'de adım atacaklarını söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'ysa düzenlediği basın brifinginde "Bazı Çek politikacılarının açıklamalarına bakılırsa Kafka'yı gerçek hikayeye dönüştürmek istiyorlar. Prag'a, ültimatomlarını NATO içi iletişimde kullanmayı tavsiye ediyoruz. Rusya ile bu tonda konuşamazsınız" demişti.