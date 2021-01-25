Portekiz’de cumhurbaşkanlığı seçimi tamamlandı

Covid-19 sebebiyle dün 275 kişinin yaşamını yitirdiği 10 milyon nüfuslu Portekiz’de halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti.

2015’ten beri ülkeyi azınlık hükümetiyle yöneten Sosyalist Partinin aday çıkarmıp dolaylı yoldan mevcut Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa’yı desteklediği seçime 7 aday katıldı. Saat (TSİ Saat*) 02.30 itibarıyla kesin olmayan sonuçlara göre geçerli oyların yüzde 60,8’ini alan sağcı Marcelo Rebelo de Sousa yarışı ilk sırada tamamladı.

Partisinin aday göstermeme kararına uymayarak aday olan Sosyalist Partili Ana Gomes yüzde 13 ile ikinci sırayı alırken, son dönemde büyük güç kazanan aşırı sağcı André Ventura yüzde 11,9 ile üçüncü sırada bulunuyor. Bu üç adayı yüzde 4,3 ile Portekiz Komünist Partisinden João Ferreira, yüzde 3,9 ile Sol Blok üyesi Marisa Matias, yüzde 3,2 ile Liberal İnisiyatifin adayı Tiago Mayan ve yüzde 2,9 ile RIR Partisi lideri Vitorino Silva takip ediyor.

Ülkede tarihsel olarak düşük seyreden seçime katılım oranı hem pandemi hem de yurtdışında yaşayan tüm Portekiz vatandaşların seçmen listelerine otomatik olarak kaydedilmesi sebebiyle yüzde 40’ta kaldı. Bu sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ikinci ve son dönemine başlayarak 2026’ya kadar görevine devam edecek.

Yarı başkanlık sistemiyle yönetilen ülkede cumhurbaşkanının kısıtlı yetkileri bulunuyor.