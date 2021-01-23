Portekiz yarın sandık başına gidiyor

Covid-19 sebebiyle son bir haftada 1000’den fazla kişinin yaşamını yitirdiği 10 milyon nüfuslu Portekiz’de halk yarın ülkenin yirmi birinci Cumhurbaşkanını seçmek üzere sandık başına gidecek.

4 yıldır Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan sağcı Marcelo Rebelo de Sousa’nın ilk turda yüzde 50’nin üzerinde oy alarak seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılırken, kaygı verici yükselişini sürdüren aşırı sağın adayı André Ventura’nın alacağı oy oranı ise merakla bekleniyor.

Hükümetteki Sosyalist Parti’nin (PS) aday çıkarmayıp dolaylı yoldan Marcelo Rebelo de Sousa’yı desteklediği seçimde Avrupa Parlamentosu (AP) eski milletvekili ve PS üyesi Ana Gomes, partisinin desteğini alamasa da adaylığını ilan ederek yarışa katılıyor.

Seçime katılan bir diğer isim Portekiz Komünist Partisi (PCP) Merkez Komitesi'nden João Ferreira. João Ferreira aynı zamanda AP milletvekili ve Lizbon Belediye Meclisi üyesi.

Diğer adaylar Avrupa Sol Partisi bileşeni Bloco de Esquerda’nın desteklediği AP milletvekili Marisa Matias, Liberal İnisiyatif’ten Tiago Mayan Gonçalves ve RIR Partisi lideri Vitorino Silva.

Seçim sonuçlarının Pazar gecesi Türkiye saati ile 23.00’ten itibaren açıklanması bekleniyor.