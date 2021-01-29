Portekiz sınırlarını kapatıyor: Son 24 saatte en yüksek ölüm sayısı kaydedildi

Portekiz’de Covid-19’dan son 24 saatte 303 kişi öldü. Bu şimdiye kadar tespit edilen en yüksek günlük ölüm sayısı olurken, hükümet önlem olarak yarından itibaren sınırları kapatma kararı aldı.

Covid-19’dan can kaybının 11 bin 608’e çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı da dünden bugüne 16 bin 432 artışla 685 bin 383’e ulaştı.

Hükümet, artan vaka ve ölü sayıları üzerine 29 Ocak’tan itibaren sınırlarını kapatacağını ve Portekizlilere 15 gün boyunca yurt dışına çıkış sınırlaması getirileceğini açıkladı.