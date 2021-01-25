Porsuk çayında balık ölümleri

Eskişehir'de Porsuk çayı havzasında kirlilikten dolayı birçok balık ölümleri görülüyor.

Konuya ilişkin bir basın açıklaması yapan Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESCEVDER), Porsuk Çayının geçtiği Beylikova ilçesinin Süleymaniye, Uzunburun, Sarıköy ve Yalımlı mahalleleri çevresinde çok fazla balık ölümlerinin görüldüğünü belirtti.

Balık ölümlerinin bir çevre felaketi olduğuna dikkat çeken ESCEVDER, yetkililerden bu konuda kamuoyunu bilgilendirmesini talep etti.

ESCEVDER'in "Porsuk çayını kirletmeyelim" başlıklı basın açıklaması şöyle:

Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESCEVDER) olarak son günlerde Porsuk çayı havzasında kirlilikten kaynaklanan Balık ölümlerinden dolayı yöre halkından sıkça şikayet ve ihbarlar almaktayız.

Porsuk Çayının geçtiği Beylikova ilçemizin Süleymaniye, Uzunburun, Sarıköy ve Yalımlı mahalleleri çevresinde çok fazla balık ölümleri görülmüştür.

Bu balıklar neden ölüyorlar ?

Balık ölümleri bir çevre felaketi olup, Balıkların ölmesi balıklardan beslenen su samuru, balıkçıl kuşlar vb doğal hayatın zarar görmesine, Flora (bitki) ve Fauna’nın (hayvan türleri) dengesinin bozulmasına sebep olacaktır.

Porsuk çayındaki kirliliği kimler tetikliyor acaba? Yörede bulunan Tarım Kredi Kooperatifinin işlettiği Süt Fabrikası mı? Yoksa Tarımsal kirlilik mi?

Bunun sebeplerini Eskişehir Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi – ESKİ (Eskişehir Su ve Kanalizasyon idaresi), Eskişehir DSİ 3.Bölge Müdürlüğü konuyu inceleyerek halkımıza doyurucu bilgiyi vermesini bekliyoruz.

Porsuk çayı Eskişehir için çok kıymetlidir. Şehrimizin tek su kaynağına gözümüz gibi korumalıyız.

Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESCEVDER) olarak olayın takipcisi olduğumuzu ve konunun bir an önce aydınlığa kavuşturulmasını ilgili ve yetkililerden talep ediyoruz.