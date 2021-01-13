Pompeo'nun Avrupa turu iptal: 'AB yetkilileri görüşmeyi reddetti'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun görev başında yapacağı son Avrupa ziyareti iptal edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pompeo'nun Belçika ve Lüksemburg ziyaretinin bakanın ABD yönetimindeki geçiş döneminin sorunsuz tamamlanmasına odaklanacağı gerekçesiyle iptal edildiği belirtildi.

Ancak Reuters'ın haberine göre ziyaretin iptalinin asıl gerekçesi geçen haftaki ABD Kongre binası baskınının ardından AB yetkililerinin ve NATO'nun Pompeo ile görüntü vermek istememeleri oldu.

Reuters, AB ve ABD'li diplomatlara dayandırdığı haberinde Lüksemburg Dışişleri Bakanı'nın ve AB yetkililerinin Pompeo ile görüşmeyi reddettiklerini yazdı.

Pompeo'nun ziyaretine ilişkin ilk programda Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn ile görüşmesi yer alıyordu. Ancak bu görüşmenin Lüksemburg'un Pompeo'ya randevu vermemesi nedeniyle iptal edildiği belirtildi. Asselborn geçen haftaki ABD Kongre binası baskınının ardından yaptığı açıklamada Trump'ı "mahkeme önüne çıkarılması gereken bir siyasi piromanyak" diye nitelemişti.

AB Komisyonu Salı günü yaptığı açıklamada hiçbir AB yetkilisi ile Pompeo arasında bir görüşme planlanmadığını bildirdi ancak konuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapmadı.

Pompeo'nun Brüksel'de AB liderleri ve diplomatları ile Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes ile görüşmesi ve ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile baş başa bir yemekte bir araya gelmesi planlanıyordu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan açıklamada Pompeo'nun görevdeki son yurtdışı ziyaretinin "yumuşak ve düzenli bir geçiş sürecinin" sağlanması için iptal edildiği belirtildi.