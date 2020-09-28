Pompeo'dan Yunanistan'a ziyaret

5 günlük Avrupa turuna başlayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Selanik'te Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la bir araya geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ortak açıklamaya göre iki ülke büyüyen ikili ilişkileri daha da geliştirme, savunmadan güvenliğe, enerjiden ticarete bir dizi alanda işbirliğini sıkılaştırma kararlılığını teyit etti.

Ortak açıklamanın bölgesel işbirliği başlığı altında şöyle denildi:

"ABD ile Yunanistan, Doğu Akdeniz konusunda görüşlerini paylaştı ve deniz yetki alanlarının sınırlandırılması uluslararası hukuka uygun olarak barışçı şekilde çözülmesi gerektiğine dair inançlarını yineledi. Bu bağlamda, ABD, Yunanistan’ın bölgedeki diğer ülkelerle diyalog yoluyla ve uluslararası hukuka uygun olarak deniz sınırlandırma anlaşmaları imzalamaya hazır olduğunu teyit etmesini memnuniyetle karşıladı. ABD ile Yunanistan, ayrıca, daha geniş bir bölgede istikrar ve güvenliği sağlamak için ellerinde bulunan tüm uygun araçları kullanmak suretiyle NATO müttefikleri olarak yakın işbirliğini geliştirmeye bağlılıklarını yineledi."

"İki taraf, Mart 2019'da Kudüs'te başlatılan 3 + 1 formatı (Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD) çerçevesinde çeşitli sektörlerde işbirliğini sürdürme ve güçlendirme arzularını teyit etti ki, bu ortaklık, Doğu Akdeniz ve daha geniş bölgede barış, istikrar, güvenlik ve refahın teşvik edilmesine katkıda bulunabilir."

Pompeo, Yunan Kalkınma Bakanı Adonis Georgiadis ile bilim-teknoloji anlaşması da imzaladı. İki bakanın ortak açıklamasında iki ülkenin yapay zeka, siber güvenlik, 5G ve stratejik altyapının özelleştirilmesinde işbirliğinin arzu edildiği belirtildi.

Yunan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'le bir araya gelecek Pompeo, yarın Girit Adası'na giderek NATO'nun Suda askeri üssünde incelemelerde bulunacak.

Miçotakis, Pompeo'yu Girit Adası'ndaki evinde ağırlayacak.