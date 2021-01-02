Pompeo'dan Türkiye paylaşımı: Diktatörlere ve zorbalara...

ABD’nin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye ile ABD arasında diplomatik krize neden olan, Rahip Brunson’un tutuklanmasına ve serbest bırakılmasına atıfta bulunarak "Artık diktatörlere ve zorbalara, sahte 'kırmızı çizgiler' veya kürek dolusu paralar yok" dedi.

Brunson’un tahliye olduktan sonra Beyaz Saray’da çekilen fotoğrafını paylaşan Pompeo, "Biz asla ama asla insanlarımızı ABD'ye getirmek için fidye vermedik. ABD'nin itibarını geri kazandık. Artık diktatörlere ve zorbalara, sahte 'kırmızı çizgiler' veya kürek dolusu paralar yok" dedi.

We never, ever paid to get our people home. Appeasement invites more hostage-taking. We restored America's credibility. No more phony "redlines" or pallets of cash to dictators and bullies. #Realism #AmericansFirst pic.twitter.com/q164zukiSf — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 1, 2021

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ikinci mesajında ise, yapılan en büyük kavgalardan birinin Türkiye ile Brunson'ın iadesi konusu olduğunu söyledi.

ABD'nin Rehine İşleri Özel Temsilcisi Roger D. Carstens'a iade sürecinde gösterdiği çabadan dolayı teşekkür eden Pompeo, Başkan Trump'ın 13 Ekim 2018'de Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladığını hatırlattı.