Pompeo'dan İran açıklaması: Avrupa devletleri 'Ayetullahların tarafında'

ABD, tartışmalı bir şekilde, BM yaptırımlarını eski haline getirmek için BM Güvenlik Konseyi'nde bir süreç başlattı. Söz konusu yaptırımlar 2015 nükleer anlaşması kapsamında kaldırılmıştı.

İngiltere, Fransa ve Almanya, ABD'nin 2018'de İran nükleer anlaşmasından çekilmesi nedeniyle yeni yaptırımlarını tetikleme konusunda yasal hakka sahip olmadığını söyledi.

Pompeo, İran'ı anlaşmaya uymamakla suçlayan resmen şikayette bulunduktan sonra, "ABD dışında hiçbir ülke bir çözüm önerme cesaretine ve inancına sahip değildi. Bunun yerine Ayetullahlardan taraf olmayı seçtiler," dedi. ABD, İran'ı uymamakla suçladığı anlaşmadan 2018 yılında tek taraflı çekilmişti.

Güvenlik Konseyi'ndeki diğer ülkelerin, yaptırımları önleme amaçlı bir kararı kabul etmek için 30 günleri olacak. Ancak kalıcı bir üye olarak ABD veto yetkisini kullanabilecek.

Pompeo, ABD'nin İran'a yaptırımları uygulamak için elinden gelen her şeyi yapacağını ekledi.

ABD'nin hamlesi, konseyin, Ekim ayında sona erecek olan İran'a silah ambargosunu süresiz olarak uzatma teklifini reddetmesinden bir hafta sonra geldi.

Pompeo, silah ambargosunu uzatmamanın "çok büyük bir hata" olacağını söyleyerek, ABD'nin İran'ın tanklar gibi konvansiyonel silahları alıp satmasına asla izin vermeyeceğini de sözlerine ekledi.

ABD'nin geçen hafta Güvenlik Konseyi'ndeki yenilgisinin ardından, ABD daimi temsilcisi Kelly Craft, Trump yönetiminin İran'a silah ambargosunu uzatmak için hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba günü, ABD'nin "İran'a yönelik daha önce askıya alınan Birleşmiş Milletler yaptırımlarının neredeyse tamamını yeniden kurmayı" amaçladığını duyurdu.