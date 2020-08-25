Pompeo'dan Hartum ziyaretinde 'İsrail-Sudan ilişkilerinin normalleştirilmesi' vurgusu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus yaptığı yazılı açıklamada, Hamduk ve Pompeo'nun bugün Sudan'ın başkenti Hartum'da bir araya geldiğini belirtti.

Pompeo ve Hamduk'un, ABD'nin sivillerin yönetimindeki geçiş hükümetine desteğini ele aldıklarını vurgulayan Ortagus, "Pompeo ve Hamduk, Sudan'ın terör destekçisi devlet kategorisinde maruz kaldığı yaptırımların kaldırılmasının iki ülke için de öncelik olduğu vurgulandı" bilgisini aktardı.

Ortagus, ikilinin Sudan ve İsrail ilişkilerindeki olumlu gelişmeleri de ele aldığının altını çizerek, "Bakan Pompeo, Başbakan Hamduk'u Darfurlu sivillerin ve diğer marjinal grupların korunmasını ve insan hakları ihlallerinin sorumlularından hesap sorulmasını öncelik edinmeyi sürdürmeye çağırdı." dedi.

Ayrıca Ortagus görüşmede, Sudan, Etiyopya ve Mısır arasında Hedasi Barajı'nın doldurulması ve işletilmesi konusunda ortak faydaya dayalı bir anlaşmaya varılmasının, bölgenin istikrarı konusunda önemli olduğu noktasında mutabık kalındığını aktardı.