Pompeo'dan 'El Kaide İran'da' iddiası

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, El Kaide'nin İran'da yeni bir ana üs kurduğunu iddia etti.

İran'ın El Kaide liderlerine güvenli geçiş sağladığını ve örgütü desteklediğini öne süren Pompeo, New York Times'ın geçtiğimiz Kasım ayında El Kaide liderlerinden Ebu Muhammed El Masri'nin 7 Ağustos 2020'de İran'da İsrail tarafından yapılan operasyonda öldürüldüğüne ilişkin haberin doğru olduğunu söyledi.

Washington'da basın toplantısı düzenleyen Pompeo, "Masri'nin İran içinde bulunması bugünkü duruma işaret ediyor. El Kaide'nin yeni bir ana üssü var: İran İslam Cumhuriyeti" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten yanıt

Pompeo'nun iddialarını sosyal medya hesabından yanıt veren İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Pompeo'nun suçlamalarını "savaş çığırtkanı yalanlar" olarak niteledi.

Zarif, "Kimse aptal yerine konamaz. Tüm 11 Eylül teröristleri Pompeo'nun Ortadoğu'daki favori ülkesi Suudi Arabistan'dan gelmişti, İran'dan değil" dedi.