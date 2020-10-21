Pompeo'dan Dağlık Karabağ açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo düzenlediği basın brifinginde, Cuma günü Washington'da Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarıyla gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin konuştu.

Karabağ'daki çatışmaların durdurulmasına dair ateşkes girişimlerinin başarısız olduğunu söyleyen Pompeo, Avrupa ülkelerinin ABD'den Karabağ'daki çatışmaları durdurmasını ve tarafları ateşkesin sağlanması noktasında uyarmasını istediğini söyledi.

Pompeo, "Diplomatik olarak oldukça karmaşık bir durum. Diğer ülkeler çatışmanın dışında kalmalı, bu çatışmayı körüklememeli, silah sağlamamalı ya da destek olmamalıdır. Herkese uyan potansiyel diplomatik çözüm bu şekilde sağlanabilir" dedi.

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarıyla yapacağı görüşmeye ilişkin de Pompeo, "Görüşme sırasında alandaki durumu onlardan dinleyerek ne yapabileceğimizi anlamaya çalışacağız. Burada sadece ABD'nin çıkarlarını değil, her iki tarafın çıkarlarını da düşünüyoruz" dedi.

İsrail normalleşmeleri

Pompeo, ABD'nin talep ettiği 335 milyon doları ödemesinin ardından Sudan'ı "terörü destekleyen ülkeler" listesinden çıkarma işlemlerine başladıklarını duyurdu.

Ancak bunun nihai sonuca ulaşmasının İsrail'le normalleşme sürecine de bağlı olduğunu ifade eden Pompeo, Hartum yönetiminden normalleşme sürecinin hızlı şekilde gerçekleştirilmesini umduğunu belirtti.

Pompeo, "Sudan yönetiminin İsrail'i tanımasını ve ilişkilerini geliştirmesini istiyoruz. Bu bağımsız kararı vermenin neden Sudan hükümetinin çıkarına olduğunu vurgulamak adına onlarla gayretle çalışıyoruz" dedi.

Çin menşeli 6 medya kuruluşuna sansür

Çin merkezli 6 medya kuruluşunun daha "Yabancı Misyon Yasası" kapsamına alındığını açıklayan Pompeo, söz konusu medya kurumlarının ABD'de Çin devleti adına propaganda faaliyetleri yürüttüğünü iddia etti.

Pompeo, bu kuruluşlara uygulanan sansürün üretilen içerikle ilgili olmadığına, kuruluşların ABD'de yaptıkları yayın konusunda herhangi bir engelleme yapılmayacağına dikkati çekerek, "Bu kuruluşların yayın politikalarına karışmamakla beraber, Çin devletinin hukuksuz uygulamalarına dair propaganda yapmalarına izin vermeyeceğiz. Basın özgürlüğü ile propaganda arasında büyük bir fark var" dedi.

To ensure greater transparency of the Chinese Communist Parties influence in the U.S., I designated six additional People's Republic of China's propaganda entities as foreign missions. The American people deserve to know what these outlets are and for whom they work. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 21, 2020

Bakanlıktan konuya dair yapılan yazılı açıklamada, bu kuruluşların Yicai Global, Jiefang Daily, the Xinmin Evening News, Social Sciences in China Press, the Beijing Review ve the Economic Daily'den oluştuğu kaydedildi.

Böylelikle ABD tarafından yabancı misyon olarak tanımlanan Çinli medya kuruşlarının sayısı son eklemelerle 15'e çıkmış oldu.

Savunma Bakanı'yla beraber Hindistan ziyareti

Pompeo, gelecek hafta ABD Savunma Bakanı Mark Esper'le Hindistan'a gideceğini söyledi.

Pompeo, "Bu görüşmeler, özgür ve açık bir Hint-Pasifik ortaklığını sürdürmek için nasıl iş birliği yapılabileceğini ele alacak. Eminim toplantılarım özgür ulusların Çin Komünist Partisinin oluşturduğu tehditleri engellemek için nasıl birlikte çalışabileceklerine dair tartışmaları da içerecektir" dedi.

Samimiyetsiz Bolivya mesajı

Pompeo, Bolivya'da ABD destekli darbe hükümetinin sosyalistler tarafından yenilmesinin ardından ilk defa konuya ilişkin bir beyanda bulundu. Sosyal medya paylaşımında Pompeo, "Bolivya'nın Seçilmiş Cumhurbaşkanı Arce ve Seçilmiş Başkan Yardımcısı Choquehuanca'yı tebrik ediyoruz. Bolivya'da ve tüm bölgede demokrasiyi, insan haklarını, basın özgürlüğünü ve ekonomik refahı teşvik etmek için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz" mesajını paylaştı.