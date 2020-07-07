Pompeo: TikTok'u yasaklayabiliriz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin TikTok dahil tüm Çinli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı düşündüğünü söyledi.

Fox News'a konuşan Pompeo, "Başkan adına konuşmak istemiyorum, ancak bu masaya yatırdığımız bir konu" açıklamasında bulundu.

Pompeo, geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD'nin Hindistan'ın 59 Çinli telefon uygulamasını yasaklamasını hoş karşıladığını, bunun Hindistan'ın entegrasyonunu ve ulusal güvenliğini artıracağını söylemişti.

Öte yandan TikTok, yeni ulusal güvenlik yasası nedeniyle Hong Kong'un uygulama mağazasından çekileceğini açıkladı.

Çin merkezli ByteDance şirketine ait olan TikTok, Çinli yetkililerle veri paylaştığına dair iddiaları reddetmiş ve böyle bir yola girmeyi amaçlamadıklarını kaydetmişti. Şirketin, birkaç gün içinde uygulamayı Hong Kong mağazalarından çekmesi bekleniyor.

Şirket sözcüsü, kararın "son yaşanan olaylar ışığında alındığını" kaydetti. Açıklamada, Pompeo'nun TikTok'u yasaklamayı düşündüklerini belirtmesinin ardından geldi.

Çin'in Hong Kong'a yönelik ulusal güvenlik yasasını yürürlüğe koymasının ardından ABD-Çin ilişkileri daha da gerilmiş durumda.