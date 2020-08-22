Pompeo: Rusya ve Çin’in İran’a silah sağlamasına izin vermemek her şeyi yapacağız

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Fox News’e yaptığı açıklamada, Tahran’a yönelik yaptırımlara uymamaları halinde Moskova ve Pekin’e karşı yaptırım uygulama olasılığını değerlendirdi.

Sputnik'in haberine göre, Pompeo, “Birleşmiş Milletler’in yaptırımları geri geldiğinde, sizi temin ederim ki ABD, Çinlilerin ve Rusların İran’a bizi tehdit eden silahı teslim edememesi için cephaneliğindeki her aracı kullanacak. Ayrıca küresel silah tedarikçisi olma amacıyla para alamamaları için de elimizden gelen her şey yapacağız” ifadesini kullandı.