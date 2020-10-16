Pompeo: Maraş’ın açılması provokatif

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile yaptığı görüşmede Kuzey Kıbrıs’ın Kapalı Maraş’ın bir bölümünü açmasını “provokatif” diye niteledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus görüşmeye dair yaptığı yazılı açıklamada, Pompeo ve Hristodulidis’in “‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Maraş kapalı bölgesinin bir bölümünü yeniden açma adımlarını ele aldıklarını” belirtti.

Ortagus “Bakan derin endişesini ifade etti ve bu türden bir adımın provokatif ve BM Güvenlik Konseyi’nin 550 ve 789 sayılı kararlarına aykırı olduğunu ve çözüm müzakerelerine dönülmesine katkı sağlamadığını kaydetti” açıklamasını yaptı.

Sözcü Ortagus, Pompeo’nun Maraş’ın açılması kararından geri dönülmesi çağrısında bulunduğunu ve BM Güvenlik Konseyi’nin konuya dair 9 Ekim tarihli açıklamasını memnuniyetle karşıladığını söylediğini açıkladı.