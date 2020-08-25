Pompeo: İsrail ile Sudan arasındaki ilk resmi uçuştayız

Diplomatik ilişkilere sahip olmayan İsrail ile Sudan arasındaki ilk resmi direkt uçuşu ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu taşıyan uçak yaptı.

Pompeo, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "İsrail'den Sudan'a yapılan ilk resmi direkt uçuşta olduğumuzu duyurmaktan mutluluk duyarız" dedi.

Sudan ziyareti sırasında Pompeo'nun Başbakan Abdullah Hamduk ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el Burhan ile görüşmesi bekleniyor.

Pompeo'nun ziyaretinde Sudan ile İsrail arasında ilişkilerin normalleştirilmesi konusunun gündeme geleceği ifade ediliyor.