Pompeo işi çözdü: ABD'deki ırkçılığın sebebi Çin'miş

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Madison'daki Wisconsin Eyaleti Meclis binasında Cumhuriyetçi Partili milletvekillerine yaptığı konuşmada Çin'i ırkçılık eleştirisi yoluyla ABD'de huzursuzluğu ve ırkçılığı körüklemeye çalışmakla suçladı.

Konuşmasında doğrudan Pekin'i hedef alan Pompeo, Çin Komünist Partisi (ÇKP) "Amerika'nın hesap verme taleplerini ırkçılık çığlıklarıyla bastırabileceğini düşünüyor" dedi.

Pompeo son aylarda ırkçılık ve polis vahşeti üzerine protestoların yoğunlaştığı üç şehre atıfta bulunarak "ÇKP, Minneapolis, Portland ve Kenosha'da gördüğümüz türden çekişmeleri kışkırtmak istiyor" ifadesini kullandı

"Bu iğrenç. Bunun olmasına izin veremeyiz" diye konuşan Pompeo, Çin'in niyetinin kanıtı olarak, Çinli bir diplomatın Wisconsin'den bir milletvekiline yazdığı mektuba işaret etti. Mektupta Pekin'in, koronavirüs krizi nedeniyle ABD'deki Çin toplumuna karşı "ırk ayrımcılığına ve yabancı düşmanlığına kesinlikle karşı olduğu" yazıyordu. ABD yönetimi Covid-19'a sebep olan koronavirüsten kamuoyu önünde "Çinli virüs" şeklinde söz ederken, salgının yayılmasından Çin'i sorumlu tutuyor. Bu politika ABD'de yaşayan Güneydoğu Asya asıllı ABD'lilere karşı ırkçı saldırıları da kışkırtıyor.

ABD Dışişleri Bakanı, "Amerika'nın ÇKP'nin koronavirüsle baş etme yollarına karşı duyduğu haklı öfkenin ırkla bir ilgisi olduğuna inanmanızı istiyorlar. Öyle değil” derken "Bu sadece artık bizimle olmayan vatandaşlarımızla, okula geri dönemeyen çocuklarımızla ve kaybettiğimiz işlerimizle ilgili. ÇKP bunu biliyor" ifadesini kullandı.

Tayvan'lı yetkililer konuşmada hazır bulundu

Pompeo'nun, 3 Kasım Başkanlık seçimleri açısından hayati önem taşıyan kararsız eylatler arasında yer alan Wisconsin'de yaptığı konuşmayı dinlemek için Tayvanlı temsilciler de Madison'da hazır bulundu. Pompeo, konuşmasında "Çinli bir diplomat size yaklaştığında, muhtemelen amacı gerçek bir işbirliği veya dostluk değildir" dedi ve "ÇKP'nin tehditlerini görmezden gelebilir ve belediye başkanlarını ve iş adamlarını özgür ve demokratik bir Tayvan ile ilişki kurmaya teşvik edebilirsiniz." diye ekledi.

ABD resmi olarak yalnızca Pekin'i tanıyor, ancak Tayvan'la yakın ancak gayri resmi ilişkiler sürdürüyor.

Çin'deki milliyetçiler ve toprak ağaları, anakaradaki iç savaşı kaybettikten sonra 1949'da Tayvan'a kaçarak burada yeni bir hükümet kurmuştu.