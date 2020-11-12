Pompeo, 'ikinci Trump yönetimi' açıklamasından sonra çark etti

Geçtiğimiz gün ABD Seçim Sonuçları hakkında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Trump yönetimin ikinci dönemine yumuşak bir geçiş olacak. Biz hazırız. Dünya burada olanları izliyor" demişti.

Ancak açıklamasının ardından Trump'a yakınlığıyla bilinen Fox News'a konuşan Pompeo, "Yapılacak çok iş var. Herkese tüm oyların sayılmadığını hatırlatıyoruz," dedi. Mike Pompeo, "Yasal sürece tam olarak uyulduğundan emin olmalıyız ve sonra Amerika elinden gelenin en iyisini yapacaktır. 20 Ocak öğlen Beyaz Saray'da bir liderimiz olacak ve Amerikan dış politikasını uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Beyaz Saray, başkanlık yarışını kabul etmeyi reddederek gelen yönetimi engellemeye çalışmakla suçlanıyor.

Pompeo, "İyi bir geçiş yaşayacağımıza, 20 Ocak öğlen ofiste olan kişinin tüm araçlara hazır olacağının garanti altına olacağına çok eminim, böylece Amerikalıları güvene tutma kapasitesini bir an bile atlamayız" şeklinde konuştu.

Pompeo, "İkinci Trump yönetimine geçiş yapacağız" derken kastettiği şeyin bu olduğunu iddia ederek "Sadece Amerikan halkı için değil, tüm dünya için, özellikle de rakiplerimiz için, bunu Amerikan geleneğiyle derinden tutarlı bir şekilde başaracağımızı ve herkesi evde güvende koruyacağımızı bilmenin önemli olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Pompeo, Biden'ı gelecek dönem başkanı olarak tanıyıp tanımadığına dair bir yorum yapmaktan kaçındı.

Fox News söyleşisinde, "ikinci Trump yönetimi" hakkındaki yorumlarıyla ilgili "ciddi" olup olmadığı sorulan Pompeo, cevap vermekten kaçındı, ancak ifadeyi tekrarlamadı.