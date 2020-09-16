Pompeo: Hizbullah silahları Fransa’nın Lübnan’daki çabalarını boşa çıkarabilir

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fransa’yı, Hizbullah silahlı kanadı sorunuyla acilen ilgilenmemesi halinde, Lübnan’daki krizi çözmeye yönelik adımlarının boşa gideceği konusunda uyardı.

France Inter radyosuna demeç veren Pompeo, ‘‘ABD sorumluluğunu üstlendi. İran’ın Çin tankları ve Rus hava savunma sistemleri satın alıp, sonra Hizbullah’a satmasına ve Cumhurbaşkanı Macron’un Lübnan’daki gayretlerini baltalamasına son vereceğiz’’ diye konuştu. Pompeo, ‘‘Hizbullah’ı Lübnan’da neden olduğu felaketlerden koparmaya çalışıp aynı zamanda İran’ın daha fazla para, güç ve silaha sahip olmasına izin vermezsiniz’’ ifadesini kullandı.

ABD geçtiğimiz hafta Lübnan’la ilgili yaptırımlarını, Hizbullah’a imkân sağlamakla suçlanan iki eski bakanı kara listeye alarak genişletmiş, bu adım ABD ile Fransa arasında Lübnan’daki yeni hükümet kurma sürecinde nasıl bir eşgüdüm bulunduğuna dair soru işaretleri doğmasına neden olmuştu.

Washington’un aksine Hizbullah’ın Lübnan meclisinde meşru bir siyasi rol oynadığını savunan Fransa, ülkedeki önceliğinin reformları hızla hayata geçirebilecek bir hükümet kurmak olduğunu, Hizbullah’ın elindeki silahlara dair sorunu acil bir mesele olarak görmediğini açıklamıştı.

Fransız gazetesi Le Figaro ise Ağustos ayında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Hizbullah’ın meclis grup başkanı Muhammed Raad ile bir araya geldiğini ve Raad’a örgütün kendisini İran’dan ayırması ve güçlerini Suriye’den çekmesi gerektiğini söylediğini yazmıştı.