Pompeo giderayak Çin'i 'soykırımcı' ilan etti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo görevinin sona ermesine 24 saat kala Çin'i "soykırımcı" ülke ilan etti.

Pompeo dün yaptığı yazılı açıklamada Çin'in Şincan eyaletindeki Uygurlu müslümanlara yönelik "soykırım" suçu işlediğine karar verdiğini söyledi.

ABD Başkanlığına bugün resmen başlayacak olan Joe Biden'ın Dışişleri Bakanı adayı Anthony Blinken de Pompeo'nun kararını onayladıklarını açıkladı.

Pompeo, Salı günü yaptığı yazılı açıklamada "Çin Halk Cumhuriyeti'ni Çin Komünist Partisi'nin yönlendirmesi ve kontrolü altında ağırlıklı olarak Müslüman Uygurlar olmak üzere Şincan'daki etnik ve dini azınlık topluluklarına karşı soykırım yaptığına karar verdim" dedi. Pompeo "Bu soykırımın sürmekte olduğuna, Çin'in parti-devleti tarafından Uygurların sistematik olarak yok edilmesi girişimine tanıklık ettiğimize inanıyorum" ifadesini kullandı.

Çin'i "insanlığa karşı işlenen suçlar"la da itham eden Pompeo bunları "bir milyondan fazla sivilin keyfi olarak hapsedilmesi ve fiziksel özgürlüklerinden ağır biçimde mahrum bırakılması, zorla kısırlaştırma, işkence, inanç, ifade ve hareket özgürlüğüne gaddarca kısıtlamaların dayatılması" diye niteledi.

Pompeo'nun bu açıklaması Çin'e karşı herhangi bir yaptırımı içermiyor. Pompeo açıklamasında "Çin'den yaptıklarının hesabının sorulması amacıyla" çoklu organların kurulması için uluslararası topluma çağrıda bulundu ve ABD Dışişleri Bakanlığına, bölgeyi izlemeye ve bilgi toplamaya devam etme talimatı verdiğini aktardı.

Pompeo görev süresinin dolmasına günler kala Küba'yı "teröre destek veren ülkeler" listesine almış, Yemen'de Husilerin hareketini "terör örgütü" ilan etmiş, Tayvan ile ABD'li yetkililer arasındaki temasları resmileştirmişti. Pompeo'nun bu son adımları "bakanlıktaki başarısızlığını" örtme ve 2024'teki seçimlerde başkan adaylığına hazırlık olarak yorumlanıyor.