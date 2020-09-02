Pompeo: Doğu Akdeniz’deki gerilim, güvenlik ve enerji hakkında müzakereler başlamalı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunanistan ve Türkiye’ye Doğu Akdeniz’de gerilimi düşürüp diplomatik müzakerelere başlama çağrısı yaptıklarını söyledi.

Bugün düzenlediği basın toplantısında konuşan Pompeo “Başkan Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerde bulundu ve Yunanistan Başbakanı ile konuştu. Herkesi geri çekilmeye, tansiyonu düşürmeye ve orada Doğu Akdeniz’de mevcut olan anlaşmazlıklar hakkında, güvenlik, enerji kaynakları ve denizcilikle ilgili anlaşmazlıklar hakkında diplomatik müzakerelere başlamaya çağırıyoruz” dedi.

Washington’da yaptığı açıklamada Pompeo “Oturup bunu ve diplomatik çözümü konuşmalılar. Bölgede askeri tansiyonu yükseltmenin faydası yok, bu sadece olumsuz şeylere yol açar” dedi.

Kıbrıs'a silah ambargosunun kaldırılması: 'Doğru bir karar'

ABD’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne silah ambargosunu kaldırma kararının sorulması üzerine ise Pompeo, bunun uzun süreden beri üzerinde çalıştıkları bir karar olduğunu söyledi. Pompeo “Bu kararın Doğu Akdeniz’de yükselen tansiyon zamanında alındığını biliyoruz ama doğru olanın bu olduğunu düşündük ve ben bu kararı aldım” dedi.