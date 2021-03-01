Pompeo: Biden'ın Kaşıkçı raporu yayınlaması düşüncesizce

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Başkanı Joe Biden'ın Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında rapor yayınlamasına ilişkin açıklama yaptı.

Fox News'a konuşan Pompeo, Biden'ın bu hareketinin "düşüncesizce" olduğunu savundu.

Biden yönetiminin raporu "siyasi" amaçlarla yayınladığını söyleyen Pompeo, "Bu raporun yayınlanması düşüncesizce. Bu siyasi bir hamleydi. Bu rapor üzerinden Suudi Arabistan krallığıyla ilişkilerin zarar görmesi amaçlandı. Eski CIA müdürü olarak bu harekete asla destek vermezdim. Böyle bir karar alıdkları için üzgünüm. Bu bir siyasi numara" dedi.

Pompeo, "Üzgünüm, çünkü bu yönetim İran'la ilişkileri geliştirmek, Suudi Arabistan'la ilişkileriyse parçalamak istiyor. Bunu yapmak için istihbarata başvurdular" diye konuştu.