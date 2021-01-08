Pompeo, Biden’ın Dışişleri Bakanı adayı ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Bakan Mike Pompeo’nun 20 Ocak’ta ABD Başkanı olarak göreve başlamaya hazırlanan Joe Biden’ın Dışişleri Bakanı adayı Antony Blinken ile görüştüğünü açıkladı.

Reuters’ın haberine göre sözkonusu yetkili, Pompeo’nun “düzenli bir geçişi kolaylaştırmak ve dışarıda Amerikan çıkarlarının korunmasını güvenceye almak için” bugün Blinken’le görüştüğünü söyledi.

“Toplantı çok verimliydi” diyen yetkili, Pompeo ile Blinken’in ve ekiplerinin “geçiş boyunca Amerika adına birlikte çalışmaya devam edeceklerini” kaydetti.