Pompeo, Batı Şeria ve Golan Tepeleri'nde

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin de içinde yer aldığı 7 ülkeyi kapsayan Ortadoğu ziyaretinde bugün İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısında "Bugün Golan Tepeleri'ni de ziyaret etme fırsatı bulacağım" dedi.

Bu, İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri'ne ABD'li üst düzey bir diplomatın yapacağı ilk ziyaret olacak.

ABD Başkanı Trump geçen yıl Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanıyan karara imza atmıştı.

Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasadışı İsrail yerleşimlerini ve Golan Tepeleri'nde bir İsrail firmasına ait şarap fabrikasını ziyaret edeceği açıklandı. Ziyaret öncesi Filistinliler Batı Şeria'da protesto gösterileri düzenledi.

Pompeo basın toplantısında ayrıca Washington'un, uluslararası bir girişim olan Filistin İçin İsrail'i Boykot (BDS) kampanyasını da "antisemitizm" kapsamına alacağını açıkladı. Pompeo Filistin işgaline karşı İsrail'i boykot kampanyasını "kanser" diye niteledi.

Pompeo 7 ülkeyi kapsayan Ortadoğu turu kapsamında Türkiye'ye gelmiş ancak Ankara'dan herhangi bir yetkili ile görüşmemişti. Pompeo Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret etmişti.