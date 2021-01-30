Polonya'da kürtaj yasasına karşı tepkiler büyüyor

Ülkenin sağcı hükümetinin kürtajı fiilen yasaklayan mahkeme kararını uygulamaya koymasının ardından, halk başkent Varşova ve Polonya'nın diğer bölgelerinde arka arkaya üç gündür eylem düzenliyor.

Polonya halkı, Çarşamba günü kürtaj yasağının başlamasından beri, koronavirüs kısıtlamalarına ve sıfırın altındaki soğuğa karşın sokakları doldurmaya devam ediyor.

Binlerce kişi Çarşamba günü Varşova ve diğer büyük şehirlerde de sokaklara çıktı ve Perşembe günü, kararı veren anayasa mahkemesinin çevresine toplanan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Karar, Polonya'daki tüm kürtajların, tecavüz ve ensest vakaları veya annenin hayatının veya sağlığının risk altında olduğu durumlar dışında yasaklandığı anlamına geliyor. Polonya yasak öncesinde bile Avrupa'nın kürtaj konusunda en katı ülkesi olarak kötü bir şana sahipti.

Karar, fetal anormallik vakalarında kürtajın anayasaya aykırı olduğunu yönündeydi.

Kürtaj yasakları kadınları merdiven altı kürtaja itiyor

Polonya'da şimdiye kadar her yıl 2 binden az yasal kürtaj yapılıyordu. Ancak kadın hakları örgütlerine göre her yıl 200 bin kadın ya yasadışı merdiven altı tesislerde ya da yurtdışında kürtaj yaptırmak zorunda kalıyor. Merdiven altı kürtaj denetlenmediği için genellikle kadının sağlığını büyük ölçüde riske atan bir işlem.

Hükümet, Down sendromu teşhisi konulan fetüslerin alınmasına atıfta bulunarak yasağın "öjenik düşükleri" durduracağını söyledi, ancak insan hakları grupları, bu durumun kadınları cansız gebelikler yapmaya zorlayacağını söyledi.

Karar ilk olarak Ekim ayında çıktı, ancak halkın yoğun tepkisi ve geniş hükümet karşıtı eylemlerin ardından korkan hükümet, kararı resmiyete dökmeyi erteledi.