Polonya'da kürtaj yasağı protestosu: Binlerce kişi sokaktaydı

Polonya'nın başkentinde on yılların en büyük protestolarından biri dün gerçekleşti. İktidardaki köktendinci Adalet ve Hukuk Partisi'nin (PiS), kürtaj üzerindeki yeni yasaklarına karşı göstericiler Varşova sokaklarını tamamen kapladı.

Polonya'daki neredeyse kürtajı tamamen yasaklayan bir mahkeme kararının ardından yükselen gösteriler bir haftadır sürerken, Cuma gecesi on binlerce insan Varşova'da yürüdü.

Başkentte iktidardaki PiS'i protesto etmek için sokaklara dökülen insanların kalabalıklığı video haber ajansı RUPTLY tarafından "Protesto o kadar büyüktü ki, havadan çekilen görüntüler bile gösterinin tamamını göstermiyordu" şeklinde ifade edildi.

Polonya anayasa mahkemesi bu ayın başlarında, fetüsün ciddi bir doğum kusuru olduğu durumlarda kürtajın anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Bu durumda yaşama şansı çok düşük olan ve yoksul aileler için bakılması imkansız olan fetüslerin alınması da suç ilan edilmiş oldu. Polonya son yasaktan önce dahi, halihazırda Avrupa'da kürtajın en kısıtlı olduğu ülkeydi. Son karar kürtajı ensest ve tecavüz vakaları hariç her koşulda yasa dışı kılıyor.

Polonya hükümeti, sokağa çıkan halkı "koronavirüs yayarak halk sağlığını tehlikeye atmakla" suçladı.