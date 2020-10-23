Polonya’da kürtaj yasağı protesto ediliyor: 15 gözaltı

Polonya’da kürtajın neredeyse tamamen yasaklanması üzerine başkent Varşova’da yasağa karşı yüzlerce kişi sokağa çıktı.

İktidardaki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi'nin (PiS) kurucusu ve Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski’nin evine yürüyen göstericilere polis biber gazı ve güç kullanarak müdahale etti.

Polis sözcüsünün açıklamasına göre 15 kişi gözaltına alındı.

Polonya’da Anayasa Mahkemesi’nin “kalıtım bozukluğu olan fetüsü aldırmanın anayasanın ihlali olduğuna” karar vermesinin ardından kürtaj neredeyse yasak hale geldi. Ülkede kürtaj sadece tecavüz, ensest durumlarında ya da anne hayatının riske girdiği durumlarda yasal olacak.

Avrupa’daki en katı kürtaj düzenlemelerinin uygulandığı ülke olan Polonya’da her yıl yaklaşık 100 bin kadının kürtaj olmak için ülke dışına gittiği tahmin ediliyor.

Anayasa Mahkemesi tarafından verilen son karara karşı başkent dışında Krakov, Lodz ve Szczecin’in de aralarında olduğu bir dizi kentte protesto gösterileri düzenlendi.

Varşova’da Kaczynski’nin evine yürüyen göstericiler ellerinde mumlar ve “işkence” yazılı dövizler taşıdı.

Bugün erken saatlerde düzenlenen gösterilerin günün ilerleyen saatlerinde devam etmesi bekleniyor.