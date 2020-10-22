Polonya'da kürtaj artık neredeyse tamamen yasak

Polonya'da mahkemenin fetüsün hastalıklı olması durumunda kürtajın yasa dışı olduğu yönünde karar vermesiyle beraber ülkede kürtaj artık sadece tecavüz, ensest ve annenin hayatının tehlike altında olduğu durumlarda yasal olacak. Söz konusu durumlar geçtiğimiz yıllarda olan kürtaj işlemlerinin sadece yüzde 2'sini oluşturuyor.

Ülkedeki gerici iktidar partisi Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) ülkedeki beş yıl önce iktidara gelmesinden bu yana ülkenin 'katolik değerlere' göre şekillenmesi için çabalıyor.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Julia Przylebska “Doğmamış bir çocuğun yaşam hakkı alanındaki öjenik uygulamaları yasallaştıran ve doğmamış bir çocuğun yaşam hakkını kendi sağlığına bağlı kılan bir hüküm ... anayasaya aykırıdır ..." dedi.

Kürtaja erişimin ortadan kaldırılması partinin uzun süredir devam eden bir çabası olsa da, halkın yaygın tepkisinin tepkisi nedeniyle önceki çabaları geri tepmişti.

Kürtaj yasağı yoksul kadınları vuruyor

Mevcut durumda hasta çocukları doğurmak zorunda kalan çocuklarının doğum yaptıktan kısa bir süre sonra ölmesi söz konusu olacak. Bu durumunsa çocuk için tedavileri karşılama imkanı olmayan yoksulları vurması bekleniyor.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, söz konusu kararı "kadın hakları için üzücü bir gün" olarak nitelendirdi.

Mijatovic, “Polonya'daki neredeyse tüm yasal kürtajların temelini kaldırmak bir yasak anlamına gelir ve insan hakları ihlalidir. Anayasa Mahkemesinin bugünkü kararı, gücü yetenler için yer altında / yurt dışında kürtaj yapmak ve diğerleri için daha da büyük sıkıntılar anlamına geliyor." dedi.

Ülkede PiS tarafından estirilen gerici havaya karşın iktidar partisi mahkemeyi etkilemeye çalıştığını veya Covid-19 pandemisinden yararlanarak yasal değişiklikleri gerçekleştirdiğini inkar ediyor.

Halihazırda Avrupa'daki en katı kürtaj kurallarına sahip olan Polonya'daki birçok doktor, hamilelikleri dini gerekçelerle sonlandırmayı reddetme yasal haklarını kullanıyor gözüküyorken çoğu, üstleri tarafından bunu yapmaya zorlandıklarını belirtiyor.

Hukuk ve Adalet ile iktidar koalisyonunda yer alan Birleşik Polonya milletvekili Maria Kurowska şunları söyledi:

“Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlardan memnunuz çünkü hasta olduğu için bir çocuğu öldüremezsiniz. Bu bir fetüs değil, bir çocuk."