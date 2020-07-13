Polonya'da başkanlık seçimlerini Duda kazandı

Polonya'da başkanlık seçimlerinin ikinci turunu görevdeki Andrzej Duda kazandı.

Reuters'ta yer alan habere göre, Polonya Ulusal Seçim Komisyonu, sandıkların yüzde 99'unun açıldığını bildirdi. Son verilere göre, Duda oyların yüzde 51,21'ini alırken, rakibi Rafal Trzaskowski yüzde 48,79'luk oy oranına sahip oldu. İki aday arasındaki oy farkının yaklaşık 500 bin olduğu belirtildi.

Komisyonun verilerine göre, seçime katılım oranı yüzde 68,12 oldu. Söz konusu oranın rekor seviyede olduğu kaydedildi.

Öte yandan, muhalefet partilerinin üyeleri, seçimlerde usulsüzlük yaşanması ihtimaline karşı belge topladıklarını belirtti.

Seçim komisyonu başkanı Sylwester Marciniak, düzenlediği basın toplantısında, "Bugün veya en geç yarın, söz konusu usulsüzlük iddialarının ölçeğine ilişkin değerlendirme yapacağız" diye konuştu.

Duda'nın, yakın olduğu sağcı iktidar partisi Hukuk ve Adalet'in (PiS) yargıya müdahale niteliğindeki "reformlar"ına izin vermeye devam etmesi bekleniyor.