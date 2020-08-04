Polonya Yüksek Mahkemesi: Seçimler geçerli

Polonya’da Temmuz ayında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde yolsuzluklara ilişkin muhalefetin itirazını değerlendiren Yüksek Mahkeme, seçim sonuçlarının geçerli olduğuna hükmetti.

Pazartesi günü kararını açıklayan Yüksek Mahkeme sunulan iddiaların hiçbirinin seçimlerin geçerliliğinin sorgulanmasına yol açmadığı sonucuna ulaştığını açıkladı.

Yüksek Mahkeme başkanı iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) tarafından Mayıs ayında atanmıştı.

Ülkede 12 Temmuz’da yapılan ikinci tur devlet başkanlığı seçimlerinde PiS destekli muhafazakar devlet başkanı Andrej Duda yüzde 51,03 oyla yeniden seçilmişti. Liberal rakibi Yurttaş Platformu'nun adayı ve Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ise oyların yüzde 48,97’sini almıştı.

Duda yanlıları katılımın yüzde 70’in biraz altında olduğu seçimlerde net bir zafer kazandıklarını savunurken, Yurttaş Platformu adayı Trzaskowski’nin destekçileri ise bütün seçim sürecinin adaletsiz olduğunu belirterek Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.

Yurttaş Platformu, Duda’nın hükümet ve devlet medyasından aldığı destekle haksız bir seçim kampanyası yürüttüğünü ve yurtdışındaki Polonya vatandaşlarının büyükelçiliklerin organizasyondaki başarısızlıkları yüzünden oylarını kullanamadıklarını savunuyor.

Muhalefet partisinin yanısıra Yüksek Mahkeme'ye seçimlerle ilgili çoğu bireysel başvurular olmak üzere yaklaşık 780 şikayette bulunuldu.

Yüksek Mahkeme'nin sunulan iddialardan 93’ünü haklı bulduğu ancak bunların seçim sonuçlarını etkilemediğine karar verdiği açıklandı. Yüksek Mahkemenin kamu medyasında adaylara eşit bir biçimde yer verilmediğini de kabul ettiği bildirildi.

Polonya’daki seçimleri gözlemleyen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ise, oylamanın büyük ölçüde profesyonelce yapıldığı ancak devlet televizyonundaki önyargılı haberlerin seçimlere gölge düşürdüğü değerlendirmesini yaptı.

Ülkede Mayıs ayında yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turu koronavirüs pandemisi yüzünden 28 Haziran’a ertelenmişti.