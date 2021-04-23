Polonya ve Romanya ile üçlü görüşme sonrası Çavuşoğlu'ndan 'Karadeniz' açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Karadeniz bölgesi bizim evimiz ve bu bölgenin gerilimden uzak tutulmasını sağlamalıyız. Ukrayna ve çevresindeki son gelişmelerden hepimiz endişe duyuyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, Romanya’nın başkenti Bükreş'te yapılan Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı sonrası Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu “Bu üçlü toplantı, 9 yıl önce vizyoner bir girişimle başladı ve gelecek yıl 10’uncu yıl toplantısını, Türkiye’de yapacağız. Bu sadece bir tartışma forumu değil, aynı zamanda birçok ortak çalışma projesi de üretiyor" dedi.

'NATO Zirvesi hakkında görüş alışverişinde bulunduk'

"Bugün, son NATO dışişleri bakanları toplantısı ve Haziran ayında yapılacak olan NATO Zirvesi hakkında fikir alışverişinde bulunduk" diyen Çavuşoğlu, "Bugün birlik ve dayanışmanın önemini vurguluyorum. Karadeniz bölgesi bizim evimiz ve bu bölgenin gerginliklerden uzak tutulmasını sağlamalıyız. Ukrayna ve çevresindeki son gelişmelerden hepimiz endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu dün Bükreş'te Polonya Dışişleri Bakanı Rau'nun yanısıra Gürcistan Dışişleri Bakanı Davit Zalkaliani ile de bir araya gelmiş, görüşme sonrası yaptığı açıklamada "iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirme kararlılığını yinelediklerini" aktararak, "Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimiz sürecek" demişti.

Bu sabah yapılan üçlü toplantının ardından Türkiye, Romanya, Polonya, Ukrayna ve Gürcistan dışişleri bakanları arasında 5'li toplantı yapıldığı açıklandı.