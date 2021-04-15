Polonya ve İngiltere'deki Rus diplomatik misyonları dışişleri bakanlıklarına çağrıldı

Polonya ve İngiltere ABD'nin Rusya'ya yaptırım kararını takiben ülkelerindeki Rusya'nın Büyükelçilerini Dışişleri Bakanlıklarına çağırdı. Polonya ayrıca ülkesindeki üç Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Polonya Dışişleri Bakanlığı'na göre, karara söz konusu kişilerin "diplomatik statü koşullarını ihlal etmeleri" ve "Polonya Cumhuriyeti'ne zarar verme amaçlı eylemleri" gerekçe gösterildi.

Rusya'nın Londra Büyükelçisi'yse çağırıldığı İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nda "siber saldırılar", "demokratik süreçlere müdahale" ve "Ukrayna sınırında askeri güç oluşturulması" iddialarıyla ilgili çağrıldı. Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi'ne 10 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi ilişkin karar bildirildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere ve Polonya’daki büyükelçilerin bakanlıklara çağrılmasını, ABD’nin yaptırımlarını takiben NATO ülkelerinin "zincirleme tepkisi" olarak nitelendirdi.

Olayı "NATO ülkelerinin bu zincirleme tepkisinin kararların gerçeklere göre değil, sahte dayanışma göstererek talimat üzerine verildiği kötü amaçlı blok disiplininin bir göstergesi" şeklinde yorumlayan Zaharova, "Bu 21. yüzyılın vasallığıdır" dedi.

Ne olmuştu

ABD Başkanı Joe Biden bugün Rusya'ya karşı yeni yaptırımları içeren bir karara imza attı. Yaptırımlara ek olarak ABD Başkanı Biden'ın imzaladığı karara göre 10 Rus diplomat sınırdışı edilecek.

Beyaz Saray, 16 tüzel ve 16 özel kişiye Rusya hükümetinin 2020 başkanlık seçimlerini etkileme girişimlerini uygulamanın yanı sıra çeşitli "dezenformasyon ve müdahale eylemlerinde" bulundukları iddiasıyla yaptırım uygulandığını belirtti.

Öte yandan 6 Rus teknoloji şirketinin Rus istihbarat servislerinin siber programına destek verdiği gerekçesiyle yaptırım listesine eklenirken, 14 Haziran 2021 tarihinden sonra Rusya Merkez Bankası, Rusya Ulusal Varlık Fonu ve Rusya Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilecek ruble cinsinden veya ruble dışı tahvillerin ABD'li finans kuruluşları tarafından alınmasına yasak getirildi.