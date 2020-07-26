Polonya İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor

Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, Polonya hükümetinin 2015 yılında onaylanan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme sürecini Pazartesi günü resmen başlatacağını açıkladı.

Sözleşmenin ebeveynlerin haklarını ihlal ettiğini ve ‘‘ideolojik unsurlar taşıdığını’’ iddia eden Ziobro, İstanbul Sözleşmesi’nin okullarda toplumsal cinsiyet eğitimi verilmesini zorunlu kıldığı için zararlı olduğunu söyledi. Bakan ayrıca, geçtiğimiz yıllarda ülkede hayata geçirilen reformların kadınlar için yeterli korumayı sağladığını ileri sürdü.

Katolik Kilisesi ile yakın bağlara sahip olan ve geleneksel aile değerlerini korumayı vadeden iktidardaki sağcı Yasa ve Adalet Partisi’nin (PiS) kararına karşı binlerce Polonyalı, pek çok kentte sokaklara çıktı. Eylemciler, sözleşmeden çekilme kararının ev içi şiddeti yasallaştırmayı amaçladığını savundu.