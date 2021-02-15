Polisten emniyette çalışan memura cinsel istismar

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevik Kuvvet Şube’de görevli Enes T. adlı polisin, emniyette çalışan sivil memur G.A.Ü.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Olay, G.A.Ü.’nün yaptığı suç duyurusu üzerine öğrenildi.



Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, polis Enes T., 26 Ocak’ta “kahve içmek” bahanesiyle G.A.Ü.’nün odasına gittikten sonra G.A.Ü.'ye cinsel istismarda bulundu. G.A.Ü. olaydan bir gün sonra yaşadıklarını bağlı olduğu birimin müdürüne anlattı. Bunun üzerine bir polis eşliğinde hastaneye götürülen G.A.Ü., 28 Ocak’ta İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifade vererek, Enes T. hakkında şikayetçi oldu.

G.A.Ü.’nün şikayeti üzerine “cinsel saldırı” şüphesiyle ifadesi alınan Enes T. ifadesinde cinsel istismarı reddetti. Şikayetin yapıldığı gün Enes T.’nin ifadesinin yanı sıra polisler tarafından olay yerinde inceleme de yapıldı.

G.A.Ü.’nün olayı ailesine anlatması üzerine babası Yusuf Ü.'nün günlerce İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileriyle görüşmek istediği ancak reddedildiği öğrenildi.



Ailenin devreye girmesinin ardından G.A.Ü.'nün istismarcısı Enes T. ile evlendirilmesine karar verildi. 11 Şubat için nikah randevusu alındı ve G.A.Ü. emniyete yaptığı şikayetinden vazgeçtiğine dair dilekçe verdi. Şikayetin geri çekilmesi sonrası Enes T., evlilik kararından vazgeçti.

Suç duyurusunda bulundular

G.A.Ü.’nün babası hem Enes T. hem de babasından şikayetçi oldu. Suç duyurusuna rağmen polisin halen görevde olduğu öğrenilirken, G.A.Ü. "3 aydır görev yapıyorum. Kahve bahanesiyle geldi, içeri aldım. Kahveleri bıraktığı gibi bana saldırdı" dedi.



Enes T.’nin kendisine birden fazla kez istismarda bulunduğunu söyleyen G.A.Ü., hakkında herhangi bir işlem yapılmayan Enes T.’nin Ankara’da izinde olduğunu kaydetti. Baba Yusuf Ü. ise "Polisten davacıyım, babasından da davacıyım" diye konuştu.

'Özel timler bana saldırdı'

Abla Hatice Ü. de, 14 Şubat’ta kente geldiğini belirterek, "Emniyete girdiğim zaman müdürden izin aldım. Kız kardeşimi almak istedim izin vermediler. Özel timler bana saldırdı ve suçlamayı kabul etmediler. Enes T.’yi savundular. Bana vurdular. ‘Kesinlikle kardeşini buradan alamazsın’ dediler. Hakkımızı arıyoruz. Emniyet sessiz kalmıştır. Kız kardeşime yardım etmemiştir. ‘Bu olayın üstünü kapatalım hiç kimseye haber vermeyelim’ demiştir. Babam da bir sonuç alamamıştır” ifadesini kullandı.