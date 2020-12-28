Polisler gözünü çıkardı şimdi 1.362 lira vekalet ücreti istiyorlar

Gezi Direnişi sırasında polisin hedef gözeterek attığı gaz kapsüllerinden birisiyle yaralanarak tek gözünü kaybeden Erdal Sarıkaya’dan, polislerin bulunması için açtığı davada karşı tarafın avukatlık masrafı için bin 362 TL vekâlet ücreti istendi.

Cumhuriyet'ten İlayda Kaya'nın haberine göre, para talebine tepki gösteren Sarıkaya, "Sonuçlanmamış mahkemenin parasının peşine düştüler. Vurulan benim, hayatı karanlığa mahkûm edilen benim, üstüne para ödeyecek olan yine benim. Bir de kara kalemle IBAN numarası yazmışlar. Alıştılar IBAN istemeye" dedi.

'Sonuçlanmamış davanın parasının peşine düştüler'

Sarıkaya’nın bir gözünü kaybetmesine neden olan polislerin bulunması amacıyla açtığı dava sürerken, davalı tarafın avukatları için bin 362 TL vekâlet ücreti ödemesi için emniyet kanalıyla dekont gönderildi. Sarıkaya yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Ben bölge idare mahkemesine tazminat davası açtım ve kaybettim. Ardından istinafa başvurdum. Aylarca yanıt vermeyen istinaf jet hızıyla 2 haftada verilen kararı onadı. Biz de istinaf sonrası kararı Danıştay’a taşıdık. Orada yargı süreci devam ederken, emniyet kanalıyla avukatlık parası, mahkeme masrafı ve talep masrafı gibi gerekçelerle para istiyorlar. Yargı süreci tamamlandığında borcumu öderim. 5’li çeteye bu ülkeyi peşkeş çekenler sonuçlanmamış davanın parasının peşine düştüler. Geziye olan kin ve nefret her ortamda kendini gösteriyor."

'Vurulan benim, üstüne para ödeyecek de benim'

soL'a konuşan Sarıkaya, "Vurulan benim, hayatı karanlığa mahkum edilen benim, kör olan benim bir de üstüne para ödeyecek de benim" dedi. Sarıkaya şunları söyledi:

"Vurulan benim, hayatı karanlığa mahkum edilen benim, kör olan benim bir de üstüne para ödeyecek de benim. İşte yargıya nüfus etmiş her alanına kadar kendini gösteren AKP, diktatörlüğün ve faşizmin göstergesi. Yargı bağımsız olsaydı, 'emri ben verdim kahraman polislerim' diyen 21.yy diktatörü bugün Cumhurbaşkanı olamaz 'görevi kötüye kullanma' ve 'ölüm ve kalıcı yaralanmaya sebebiyet vermek'ten tutuklanırdı. Cumhurbaşkanı oldu, bu da Türkiye gerçeği."

Sarıkaya’nın avukatı Danış Akpolat ise, “Bu süreçte bozma kararı gelmezse Anayasa Mahkemesi ve uluslararası yargı anlamında gerekli haklarımızı ileri süreceğiz. Şu an sadece Danıştay kararını bekliyoruz” dedi.