Polisin ‘Ulaş Bardakçı’ baskını bir kadının bebeğini düşürmesine neden oldu!

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi Burak Aysu’nun evine “Terörle Mücadele” ekipleri tarafından gece baskını düzenlendi.

TKP üyesi olan Burak’ın evine yapılan baskının gerekçesi ise Hacıbektaşlı devrimci Ulaş Bardakçı için yapılan yazılama oldu.

“Ulaş Bardakçı Ölümsüzdür” yazılamasını terör örgütü üyeliği baskınına dönüştüren savcılık ve TEM ekibi, söz konusu duvar yazılamasını Burak’ın yaptığını iddia etti, annesi ve hamile ablasının da bulunduğu eve gece saatlerinde baskın düzenledi ve arama yaptı.

Baskın sonrası yaşadığı gerginlik sonucu TKP üyesi Burak Aysu’nun hamile olan ablasının ikiz bebeklerinden birinin kalbinin durduğu dile getirildi.

Burak Aysu ise "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Gece ev aramasının CMK 118’e göre yapılamayacak olmasını dikkate almayan, TKP üyesi olduğu bilinen bir yurttaşın evine hukuksuz şekilde baskın yapan polis ve ilgili talimatı verenlere ilişkin suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

'Bu hukuksuzluğun peşini bırakmayacağız'

TKP Hacıbektaş İlçe Örgütü, soL’a yaptıkları açıklamada, yaşanan hukuksuzluğun peşinin bırakmayacaklarını, bu hukuksuzluğun ve saldırının hesabının mutlaka sorulacağını bildirdi. TKP yetkilileri, hukuki tüm adımları hızla atacaklarını, sorumluların peşinin bırakılmayacağını vurguladı.