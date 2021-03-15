Polisin öğrenci ailelerini telefonla tacizine tepki: Gençlik boyun eğmeyecek

Geçtiğimiz günlerde emniyet mensuplarınca Boğaziçi eylemlerine katılan öğrencilerin ailelerinin arandığına dair çıkan haberlerin ardından bu keyfi uygulamanın yalnızca Boğaziçi öğrencilerine değil gözaltına alınan tüm öğrencilere karşı gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Çocukları gözaltına alınan aileler, birer birer emniyet mensubu olduğunu belirten kişilerce aranarak taciz ediliyor. Ailelerin tepki göstermesi durumunda ise “Çocuğunuzun psikolojik durumunu öğrenmek için aradık, gerekirse yardımcı olabiliriz” gibi bahanelerin üretildiği öğrenildi.

Kişisel verileri koruma kanununu hiçe sayan ve yalnızca öğrencilerin üzerinde bir baskı oluşturmak için yapıldığı belli olan bu tacizle, Kadıköy’de yapılan eylemler esnasında gözaltına alınan Türkiye Komünist Gençliği (TKG) üyelerinin aileleri de karşı karşıya kaldı.

Türkiye Komünist Gençliği yaptığı açıklamada, “Kendi koyduğu kurallara dahi uymaktan aciz bir düzene, o düzenin borazanlarına, memleketimizi sopa göstererek susturmaya çalışanlara hak ettikleri cevabı vermekte kararlı” olduğunu vurguladı.

'506 kodlu bir numarala aradı'

Eylemlerde gözaltına alınan bir TKG üyesinin ailesi, yapılan telefon görüşmesi hakkında şunları aktardı:

“Beni 506 kodlu bir numara aradı, kendilerini tanıtmadan babama ulaşmak istediklerini söylediler. Kim olduklarını sorduğumda ise soyadını dahi söylemeden kendisini tanıttı ve babamın numarasını tekrar istedi. En başta böyle bir hukuksuz uygulamanın emniyet tarafından yapılamayacağını düşündüğüm için inanmadım ve numarayı vermedim. Daha sonra sosyal medyada gördüğüm haberlerle benzer şekilde ailelerin aradığını öğrendiğimde ise bu keyfi uygulamanın öğrencilerin eylemlerini bastırmak adına bir taciz olduğunu anladım.”

'Bu kirli ve ucuz yıldırma taktikleri yalnızca acziyet göstergesidir'

TKG'den konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Gençlik Zorbalık ve Hukuksuzluk Karşısında Boyun Eğmeyecek

Son günlerde Boğaziçi eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle birçok arkadaşımızın aileleri aranmış, bazı arkadaşlarımıza da okullarında soruşturmalar başlatılmıştır.

Türkiye Komünist Gençliği üyelerinin de karşı karşıya bırakıldığı bu uygulamalar, AKP'nin hukuk tanımazlığını tekrar ortaya koyuyor. Son iki aydır devlet kurumları, kolluk ve üniversiteler aldıkları kararlarda hiçbir hukuki dayanak aramadı. Kadın katillerine uygulanmayan tutuklu yargılama ile öğrenciler hapsedildi, arkadaşlarımız tecritte tutuldu, ev baskınları gerçekleştirildi. Sermaye diktatörlüğünde şaşırtıcı olmayan ve artık gizlemeye dahi ihtiyaç duymadıkları bu tutumu tanımadığımızı ilan ediyoruz.

Hatırlatıyoruz:

On sekiz yaşın üstündeki vatandaşların ailelerini aramak hiçbir hukuk normuna dayanmamaktadır.

Haklarında henüz bir suç isnadı olmayan öğrencilerin aileleri hakkında emniyet araştırma yapamaz.

Eylemlere katılan öğrenciler emniyet tarafından fişlenemez.

Devlet kurumları aileleri aramak ve taciz etmek için siyasilerden emir alamaz.

Bu kirli ve ucuz yıldırma taktikleri yalnızca acziyet göstergesidir. Düşüncelerini ifade eden, atama usulüyle okullara gönderilmiş rektörlere karşı çıkan öğrenciler, açılan soruşturmalarla ve aranan yakınları üzerinden sindirilmeye çalışılmaktadır.

Ve bu hukuksuzluğun kendisi, öğrencilerin AKP'ye boyun eğmemekte ne denli haklı olduğunu tekrar göstermektedir.

Türkiye Komünist Gençliği kendi koyduğu kurallara dahi uymaktan aciz bir düzene, o düzenin borazanlarına, memleketimizi sopa göstererek susturmaya çalışanlara hak ettikleri cevabı vermekte kararlıdır.

Yıkılmaya mahkûm bu düzen, yarattığı zorbalarla birlikte tarihin çöplüğüne gömülecektir."