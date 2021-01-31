Polisin ateş açtığı araçtaki bir kişi yaşamını yitirdi

İstanbul Esenyurt'ta polisin "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle ateş açtığı araçtaki bir kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bugün öğle saatlerinde Esenyurt'ta polis, içinde 4 kişinin bulunduğu araca dur ihtarına uymayarak kaçtığı gerekçesiyle ateş açtı. Aracın arkasında oturan 31 yaşındaki E.C. boynundan ve belinden yaralandı. Sürücü aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Araçtaki 3 kişi gözaltına alınırken, Çatalca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.C. yaşamını yitirdi.

İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce; bugün saat 13.00 sıralarında Esenyurt ilçemizde yapılan uygulama sırasında bir araç 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmıştır. Ekiplerimizce yapılan takip sonucu Çatalca ilçesi girişindeki kapama noktasında durdurulmak istenen aracın sürücüsü, aracı görevli ekiplerimizin üzerine sürerek kaçmaya devam etmiştir. Şüpheli aracın kaçışı, ekiplerimizce silahla ateş açılmak suretiyle durdurulmuştur. Araçta bulunan ikisi yabancı uyruklu, dört kişiden üçü araçtan inerek kaçtıkları sırada, bir şahıs da araç içerisinde yaralı olarak yakalanmıştır. Yaralı E.Ç. adlı şüpheli ivedilikle Çatalca Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayda yakalanan F.E., E.Ç., A.A.K.A. ve C.S. isimli şüphelilerin, Narkotik Madde Kullanımı ve Ticareti ile 6136 SKM ve Taksirle Yaralama suçlarından kayıtlarının bulunduğu tespit edilmiştir. Olay yerinde yapılan incelemede şahısların araçtan attıkları değerlendirilen bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup, kaçış güzergahında çalışmalar devam etmektedir. Konu ile ilgili idari ve adli tahkikat başlatılmıştır."