Polis Tuncay Özilhan'ın villasını koruyor! 'Özilhan bizi talimatla gözaltına aldırdı'

Migros'ta DGS-SEN'de örgütlenen ve Kod 29'la işten çıkarılan depo işçilerinin direnişi 86. gününde sürüyor.

Patron Tuncay Özilhan'ın Beykoz'daki villası önünde "İşçiler açken Özilhan'a huzur yok", "Yaşasın Migros direnişimiz" pankartları açarak eylem yapan 16 işçi darp edilerek gözaltına alındı.

Bize hakaret edenler, bizi işkence gözaltına alanlar Tuncay Özilhan’ın bize yaptığı haksızlık için kapısını bir kez olsun çalmadı.



Biz alınterimizin hakkını istediğimiz için şuan 16 kişi gözaltı araçlarındayız. Direne direne kazanacağız!#ÖzilhanaHuzurYok#MigrosDirenişi pic.twitter.com/dQeclxMTl6 — DGD-SEN (@DGDSEN) March 31, 2021

Polis Özilhan'ın villası önünde işçilere önceki gün de saldırmış ve çok sayıda işçiyi gözaltına almıştı. Beykoz Kaymakamlığı dün işçilerin eylem yapmasını engellemek için Özilhan'ın villasının bulunduğu Çubuklu Mahallesi'ne özel eylem yasağı kararı almıştı.

Ancak Migros işçileri ve onlara desteğe gelen İnşaat-İş üyesi işçiler yasak kararını tanımayarak bugün Özilhan'ın villası önünde basın açıklaması yapmak için toplandı. Polis işçileri darp ederek gözaltına aldı.

'Özilhan bizi talimatla gözaltına aldırdı'

Gözaltına alınan DGS-Sen Genel Başkanı Murat Bostancı şu anda Paşabahçe'de hastanede sağlık kontrolünden geçtiklerini ve Beykoz Polis Karakolu'na götürüleceklerini söyledi. soL'a konuşan Bostancı kaymakamlığın yasak kararıyla ilgili "Zenginlere özel yasa çıkarılırken, işçilerin örgütlenme özgürlüğü tanınmıyor. İşçiler Kod 29'la işten çıkarılıyor. 3. kez gözaltına alındık. Tüm bu baskılara rağmen direnişimize devam edeceğiz" dedi.

DGS-Sen'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Tüsiad Genel Kurulu’nda demokrasi çağrısı yapan Tuncay Özilhan, direnişimizin 86. gününde de bizi talimatla gözaltına aldırdı. Üstelik villasının olduğu Çubuk Mahallesi’ne eylem yasağı da getirtti. Soruyoruz: Bu devlet Özilhan Devleti mi?" denildi.