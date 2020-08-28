Polis tarafından vurulan Jacob Blake'in hastanede yatağına kelepçelendiği ortaya çıktı

ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha'da Pazar günü çocuklarının da içinde bulunduğu arabaya binmek üzereyken polis tarafından arkasından defalarca ateş edilerek ağır yaralanan Jacob Blake'in hastanede yatağına kelepçeli olduğu ortaya çıktı.

Blake'in polis tarafından vurulması sonrası ABD'de "Siyahların hayatı değerlidir" protestoları yeniden başlamıştı.

Blake'in babası bugün oğlunu hastanede ziyaret ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada oğlunun hastanede yatağa kelepçelenmiş bir şekilde yattığını söyledi. Baba Blake "Hiçbir yere gidemez. Niye onu yatağa kelepçeliyorsunuz?" dedi.

Ailenin avukatları felç kalan Blake'in yeniden yürümesinin mucize olduğunu belirtmişlerdi.

BBC'ye konuşan Kenosha Bölge Polis Departmanı yetkilisiyse Blake hakkında önceki suçlarından yakalama kararı olduğunu belirterek bunun normal bir uygulama olduğunu ileri sürdü.

Wisconsin Valisi Tony Evers, Blake'in kelepçelenmesinin kendisini kaygılandırıp kaygılandırmadığını soran gazetecilere "Elbette evet. Bunun niye gerekli olduğunu anlamıyorum. Halihazırda büyük bir bedel ödedi, sırtından 7 ya da 8 kez vuruldu" dedi.

Öte yandan Kenosha'da Blake'in vurulması sonrasında başlayan protesto gösterilerinde göstericilere ateş açarak 2 kişiyi öldüren 17 yaşındaki Kyle Rittenhouse Çarşamba günü annesinin Illinois eyaletindeki evinde yakalandı. Ritttenhouse hakkında birinci dereceden öldürme ve 18 yaşın altında tehlikeli silah bulundurma suçları dahil altı ayrı suçlamadan dava açılması bekleniyor. AP'nin haberine göre zanlının Wisconsin'e sevk edilerek yargılamanın bu eyalette yapılmasının görüşüleceği duruşmaysa 25 Eylül'e ertelendi.

Reuters, Rittenhouse'un avukatlığını üstlenen özel avukatlık bürosunun müşterileri arasında ABD Başkanı Trump'ın kişisel avukatı Rudolph Giuliani ile Trump'ın eski danışmanı Carter Page'in de olduğuna dikkat çekti.