Polis saldırısında kolu kırıldı, Bakanlık 'orantılı müdahale' dedi

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı, Cumartesi Anneleri’nin 700’üncü haftasındaki buluşmasında gerçekleşen polis saldırısı sırasında kolu kırılan Aydın Aydoğan'ın maruz kaldığı müdahalenin haklı gerekçelere dayandığını, orantılı bir müdahale olduğunu ve asgari eşik seviyesini aşmadığını iddia etti.

Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliği, Cumartesi Anneleri’nin 700’üncü haftasındaki buluşmasında gerçekleşen polis saldırısı sırasında darp edilen, vücuduna plastik mermi sıkılan ve kolu kırılan Aydın Aydoğan’ın başvurusuna ilişkin Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı’ndan görüş istedi.

8 Aralık’ta görüşünü bildiren bakanlık, kötü muamele iddialarına ilişkin bir soruşturmanın başlatılabilmesi için öncelikle işkence ve kötü muamele konusundaki iddiaların uygun delillerle desteklenmesi gerektiğini aktardı. Bakanlık, "izin alınmadığı" için Cumartesi Anneleri eyleminin kanunsuz olduğunu öne sürdü.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Bakanlığın görüşünde, “Bu itibarla somut olaydaki protesto gösterisi kanunsuzdur ve kolluk görevlileri kanunsuz olan bu gösteriye hukuka uygun bir müdahalede bulunmuşlardır. Olay günü, gruba 30 dakika boyunca yüksek sesli uyarı cihazlarıyla dağılmaları yönünde birçok ikazda bulunulmuştur. Bu uyarıları dikkate almayıp gösteriye devam eden gruptan olumlu sonuç alınamaması üzerine sınırlı bir süre zarfında fiziki müdahalede bulunulmuştur” denildi.

Görüşte Aydoğan’ın maruz kaldığı müdahalenin haklı gerekçelere dayandığı, orantılı bir müdahale olduğu ve asgari eşik seviyesini aşmadığı iddia edildi. Gezi direnişi sırasında da yaralanan ve hâlâ hukuk mücadelesi veren Aydın Aydoğan, “Yargının yegâne ideolojisi adalet olmalıdır. Bakanlığın AYM’ye verdiği görüş kesinlikle siyasi ve ideolojiktir. Ancak AYM’den hakkımda olumlu bir karar çıkacağına dair umudum halen var” dedi.