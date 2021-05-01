Polis saldırıları sürerken Süleyman Soylu'dan 1 Mayıs açıklaması

İstanbul'da sabah erken saatlerinden itibaren çok sayıda yurttaş 1 Mayıs için sokağa çıktıkları gerekçesiyle gözaltına alınırken, polis saldırılarının talimatını veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.

"Emek bizim için kutsaldır. Pandemi nedeniyle 1 Mayıs'ı bugün kutlayamıyoruz" diyen Soylu, "Emekçilerimize, sendikalarımıza ayrı ayrı bu anlamlı günün tekrar kutlu olmasını diliyorum. Nice 1 Mayıslarda huzur içerisinde kutlanmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

İstanbul'da saat 11.30'a kadar yapılan polis saldırıları sonrası 170 kişi gözaltına alındı.