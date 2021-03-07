Polis olarak kendilerini tanıtarak 42 bin TL çalan hırsızlar tutuklandı

Şişli Gülbahar Mahallesi’nde 4 şahıs, kendilerini polis olarak tanıttıkları, iki Nijerya uyruklu arkadaşın yaşadığı eve girdi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, N.C.C. ve O.P.A’nın yaşadığı evin kapısını çalarak “Biz polisiz, evde arama yapacağız” diyerek eve girdi. 4 şahsı polis zannederek eve alan N.C.C., evdeki tüm eşyaların yerini göstererek arama yapmalarına izin verdi.

Evdeki elektronik eşyaları ve 42 bin 500 TL'yi alan şahıslar, “Biz bunların üstünde inceleme yapacağız” deyip uzaklaştılar. Durumdan şüphelenen 2 arkadaş, şahısların peşinden aşağıya indi. İki arkadaşın durumdan şüphelendiğini anlayan hırsızlar koşarak uzaklaşırken, peşlerinden aşağı inen mağdurlar polisi aradı.

İhbar üzerine çevredeki güvenlik kameraları ekipler tarafından incelemeye alındı. Eşkalini ve kimliklerini tespit eden ekipler, 27 Şubat günü yapılan operasyonla 22 yaşındaki Vasfi G., 21 yaşındaki Yusuf B., 21 yaşındaki Emrullah Y. ve 22 yaşındaki Ömer B.'yi ikametlerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.